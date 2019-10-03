رياضة | عاجل - أول ضحية في عهد فايلر.. الأهلي يُقرر بيع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أول ضحية في عهد فايلر.. الأهلي يُقرر بيع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات مستقبل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غامضا داخل صفوف فريقه، خاصةً بعد المستوى المتذبذب والذي يقدمه مؤخرًا سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

وينوي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في تسويق وليد أزارو خارجيا من أجل الحصول على عائد مادي من وراء بيعه تساعد الفريق، في إبرام تعاقدات جديدة بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان أزارو غاب عن المشاركة مع فريقه، منذ مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بذهاب بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، بعد التعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده، قبل ان يشارك بديلًا في فوز الاهلي على الإنتاج الحربي، برباعية دون رد بالجولة الثانية للدوري المصري الممتاز.

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على جانب أخر استبعد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي، أزارو من قائمة فريقه التي تستعد لخوض معسكر مغلق استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وأعلن خليلوزيتش، قائمة أسود الأطلس استعدادا للمعسكر المقرر إقامته خلال الأيام المقبلة قبل التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي استبعاد المحترفين المغاربة داخل الدوري المصري سواء من الأهلي والزمالك والمتواجد بين صفوفهم كلا أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب الثلاثي المغربي لنادي الزمالك عن القائمة، وكذلك وليد أزارو مهاجم الأهلي.