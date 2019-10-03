شكرا لقرائتكم خبر عن النني يقود تشكيل بشكتاش ولفرهامبتون في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

أعلن نادي بشكتاش شهير التركي تشكيله الرسمي منذ قليل لمواجهة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وشهد تشكيل بشكتاش ضد ولفرهامبتون بالدوري الأوروبي تواجد المصري محمد النني لاعب الفريق لقيادة خط الوسط.

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تشكيل بشكتاش ضد ولفرهامبتون بالدوري الأوروبي

كاريوس، بيريرا، فيدا، أوسال، ريبوكو، محمد النني، ليايتش، توكوز، لينس، نكودو، يالسين.

ويتواجد نادي بشكتاش في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الحادية عشر بالدوري الأوروبي بدون نقاط بينما يتواجد ولفرهامبتون في المركز الثالث وبدون نقاط أيضا.