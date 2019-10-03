شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحقق رقما جديدا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

حقق المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر إنجاز جديد له في بطولة دوري أبطال أوروبا.

صلاح يصل للمركز الثالث كأكثر الأفارقة تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا

ووصل محمد صلاح إلى المركز الثالث في ترتيب اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلا للأهداف بدوري أبطال أوروبا من أصل 8 لاعبين برصيد 20 هدف من أصل 42 مباراة خاضها حتى الآن في البطولة.

ترتيب اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا

ويستعرض موقع "السعودية نيوز" ترتيب اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيل للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا كالآتي:

1- ديديه دروجبا: نجم نادي تشيلسي السابق الذي يتصدر القائمة برصيد 44 هدف من أصل 92 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

2- صامويل إيتو: نجم نادي برشلونة السابق ويملك 30 هدف من أصل 78 مباراة.

3- محمد صلاح: نجم نادي ليفربول الذي يملك 20 هدف من أصل 42 مباراة.

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4- أوباميانج: مهاجم أرسنال وسجل 15 هدف من 38 مباراة.

5- سيدو دومبيا: لاعب نادي سيون والذي سجل 15 هدف من 31 مباراة.

6- ساديو ماني: نجم نادي ليفربول والذي يملك 15 هدف من أصل 26 مباراة.

7- فينسنت أبوبكر: لاعب نادي بورتو والذي سجل 14 هدف من أصل 23 مباراة.

8- جورج ويا: نجم منتخب ليبريا السابق والذي يملك 13 هدف من أصل 21 مباراة.

صلاح يساهم في فوز ليفربول على سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

يذكر أن محمد صلاح كان قد ساهم في فوز نادي ليفربول أمس الأربعاء على نادي سالزبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة حيث سجل هدفين من أهداف الريدز الأربعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة يحصد ليفربول أول ثلاث نقاط في دوري أبطال أوروبا ليتواجد في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الخامسة بينما يقف رصيد سالزبورج عند 3 نقاط في المركز الثالث.