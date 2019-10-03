شكرا لقرائتكم خبر عن فان دي بيك يحسم موقفه من الرحيل عن أياكس والان مع التفاصيل
حسم الهولندي "دوني فان دي بيك" لاعب وسط نادي أياكس أمستردام قراره من الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
تصريحات فان دي بيك بشأن رحيله عن أياكس
وقال فان دي بيك في تصريحات صحفية: "لا أريد أن أغادر أياكس في سوق الانتقالات الشتوية الثادم ولكن سأرى ما سيحدث بعد ذلك".
الأندية التي ترغب في التعاقد مع فان دي بيك
ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع فان دي بيك منذ سوق الانتقالات الصيفية الماضية أبرزها نادي ريال مدريد.
مشاركات فان دي بيك مع نادي أياكس
وقد شارك دوني فان دي بيك في 11 مباراة حتى الآن مع نادي أياكس خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر فان دي بيك يحسم موقفه من الرحيل عن أياكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.