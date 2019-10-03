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فان دي بيك يحسم موقفه من الرحيل عن أياكس

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حسم الهولندي "دوني فان دي بيك" لاعب وسط نادي أياكس أمستردام قراره من الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

تصريحات فان دي بيك بشأن رحيله عن أياكس

وقال فان دي بيك في تصريحات صحفية: "‏لا أريد أن أغادر أياكس في سوق الانتقالات الشتوية الثادم ولكن سأرى ما سيحدث بعد ذلك".

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الأندية التي ترغب في التعاقد مع فان دي بيك

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع فان دي بيك منذ سوق الانتقالات الصيفية الماضية أبرزها نادي .

مشاركات فان دي بيك مع نادي أياكس

وقد شارك دوني فان دي بيك في 11 مباراة حتى الآن مع نادي أياكس خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

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