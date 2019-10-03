شكرا لقرائتكم خبر عن شاب انجليزي يعتنق الإسلام بسبب محمد صلاح والان مع التفاصيل

نشرت صحيفة جارديان البريطانية حوارا مع شاب انجليزي اسمه بين بيرد اعتنق الإسلام بسبب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول.

وقال بيرد: "️‏محمد صلاح ألهمني لأكون مسلمًا تحولت من كاره للإسلام، الى شخصٍ يعتنق هذه الديانة، ومهاجم ليفربول هو السبب في ذلك' الهمني حقًا. انا حاملٌ لتذكرةٍ موسمية في ملعب نوتينجهام فوريست، أنا مسلمٌ الآن لازلت على طبيعتي، وهذا ما أخذته من صلاح".

وأضاف الشاب الإنجليزي:" ‏‏أود أن اقابل صلاح لأقول له 'هنيئًا' أو كما يقولها بالعربي 'شكرًا'. لا اعتقد أن اصدقائي سيصدقون أنني مسلمٌ لأني لم أتغير حقًا لكني أعتقد أن قلبي أصبح أفضل انا أحاول تغيير نفسي، أفكاري حول الإسلام كانت حول أن الديانة، والثقافة، والناس المعتنقين لهذا الدين، كانوا رجعيين، ولم يكونوا يحاولون الإنخراط بالآخرين محاولين أخذ السلطة الكبرى دائمًا كنت أنظر للمسلمين كالفيلة كنت أبغضهم بشدة، ️‏حينما كنتُ فالسادسة من عمري، كانت تلك الفترة هي الفترة التي أحاول إلقاء اللوم فيها على الآخرين على سوء حظي وسوء طالعي. ولسوء الحظ، المسلمين كانوا ضحيتي، وكنت أعزز تلك الرؤية من خلال رؤيتي لصفحات الجرائد"