شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إنطلاق قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد قرعة بطولة كأس محمد السادس المشارك فيها 16 نادي من بينهم الاتحاد والشباب السعودي

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم السبت الموافق 5 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة في فندق فيرمونت في مدينة الرياض ويتم نقل القرعة على قناة أبوظبي الرياضية.

وتأكد مشاركة أندية الوصل الإماراتي – الاتحاد السعودي – الاتحاد السكندري من مصر – المحرق البحريني – الشرطة العراقي –

شباب الأردن الأردني – القوة الجوية العراقية – الترجي التونسي – الإسماعيلي المصري – الجزيرة الإماراتي – أولمبيك آسفي المغربي – الشباب السعودي – مولودية الجزائر الجزائري، ويتبقى 3 مقاعد يتم حسمها اليوم بين نواذيبو الموريتاني والجيش السوري، وهلال القدس الفلسطيني مع الرجاء المغربي، والوداد المغربي أمام ضيفه المريخ السوداني.