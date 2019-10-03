شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي ينوي مفاجأة إشبيلية والان مع التفاصيل

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إشبيلية، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "لا ليجا"

وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية، أن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، سيفاجئ إشبيلية خلال اللقاء المرتقب، والمقرر له الأحد القادم .

وأوضحت، أن فالفيردي سيقوم باستدعاء المدافع الشاب أوراخو، ليزامل جيرارد بيكيه في قيادة دفاع الفريق، وذلك نظرًا لغياب أومتيتي بداعي الإصابة، وتعرض مواطنه لينجليه للإيقاف.

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برشلونة يقلب الطاولة على إنتر

وعلى صعيد أخر، تمكن فريق برشلونة من قلب الطاولة على نظيره إنتر ميلان، وذلك بعدما قلب تأخره بهدف، ليحقق الفوز بهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

بادر لوتارو مارتينيز بالتسجيل لصالح إنتر، قبل أن يعود لويس سواريز ويسجل هدفين دفعة واحدة، ليخطف الثلاث نقاط لصالح البلوجرانا .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 4 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند المتصدر، فيما حل إنتر رابعًا برصيد نقطة وحيدة .