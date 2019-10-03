الامارات | تعرف إلى رابط التصويت لمحمد صلاح للفوز بجائزة “هدف الشهر” في ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى رابط التصويت لمحمد صلاح للفوز بجائزة “هدف الشهر” في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فيديو لأفضل 10 أهداف أحرزهم النادي خلال شهر سبتمبر، وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر، ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أجمل أهداف النادي الإنجليزي.

وتواجد هدف محمد صلاح الرائع في شباك نيوكاسل يونايتد ضمن قائمة الاهداف المرشحة لحصد الجائزة، وكان محمد صلاح، توج بجائزة "هدف الشهر" في أغسطس الماضى، بعدما سجل هدفاً رائعاً في شباك أرسنال.

واختير محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروباـ بعدما سجل محمد صلاح "هدفين" فى فوز ليفربول على سالزبورج النمساوى بنتيجة 4 – 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى الأبطال، وتم توجيه الدعوة للجمهور للمشاركة في التصويت من خلال الرابط المرفق.

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https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/367275-vote-now-liverpool-s-september-goal-of-the-month?utm_source=Social&utm_medium=TwitterWebsiteCards&utm_content=Digital&utm_campaign=LFCTwitterCards