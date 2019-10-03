تواجد عربي مميز في التشكيلة المثالية في دوري الأبطال

الخميس 3 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني تواجد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في التشكيلة المثالية الافضل للجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي بروسيا دورتموند الألمانى حسب ما نشره الموقع الرسمي للبطولة.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي: حراسة المرمي: بوكي خط الدفاع: حكيمي، مونيه، لاجامي Advertisements خط الوسط: محمد صلاح، دينيس، دي بيك، جنابري خط الهجوم: ميلامينو، ليفاندوسكي، فيرمينو وكان نادي ليفربول قد حقق فوزا صعبا علي حساب نظيره فريق ريد بولز سالزبورج النمساوي بنتيجة 4 / 3 ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ليحقق حامل لقب البطولة اول ثلاث نقاط هذا الموسم واستطاع صلاح أن يشارك في المباراة و يسجل هدفي الفريق الإنجليزي الثالث و الرابع. بينما قاد أشرف حكيمي دورتموند لفوز مهم خارج ارضه أمام نظيره فريق سلافيا براج بنتيجة هدفين مقابل لاشئ سجلهم اللاعب الدولي المغربي.

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