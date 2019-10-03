الخميس 3 أكتوبر 2019

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد قرعة بطولة كأس محمد السادس المشارك فيها 16 نادي من بينهم الاتحاد والشباب السعودي



ومن المقرر أن تقام القرعة يوم السبت الموافق 5 أكتوبر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة في فندق فيرمونت في مدينة الرياض ويتم نقل القرعة على قناة أبوظبي الرياضية.

وتأكد مشاركة أندية الوصل الإماراتي – الاتحاد السعودي – الاتحاد السكندري من مصر – المحرق البحريني – الشرطة العراقي –

شباب الأردن الأردني – القوة الجوية العراقية – الترجي التونسي – الإسماعيلي المصري – الجزيرة الإماراتي – أولمبيك آسفي المغربي – الشباب السعودي – مولودية الجزائر الجزائري، ويتبقى 3 مقاعد يتم حسمها اليوم بين نواذيبو الموريتاني والجيش السوري، وهلال القدس الفلسطيني مع الرجاء المغربي، والوداد المغربي أمام ضيفه المريخ السوداني.