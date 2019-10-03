لص نجمي أرسنال يعترف بالسرقة

الخميس 3 أكتوبر 2019
أدانت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، رجلا بعد تورطه في محاولة سرقة مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك، ثنائي آرسنال.
ومثل المتهم آشلي سميث أمام محكمة "بنارسبروك كراون"، واعترف بمحاولة سرقة ساعتي أوزيل وكولاسيناك، يوم 25 تموز/يوليو الماضي.
وقرر القاضي مد أجل الحكم، حتى الأول من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
كما تمت إدانة الرجل الآخر، جوردان نورثوفر، في نفس الواقعة، على أن يمثل أمام المحكمة غدا الجمعة.
وتعرض أوزيل لمحاولة سرقة في شوارع العاصمة البريطانية لندن، في تموز/يوليو الماضي، من قبل عصابة تستقل دراجات بخارية.
وبدا أوزيل محاصرا من قبل العصابة، في سيارته برفقة زميله البوسني كولاسيناك، الذي خرج من السيارة ليواجه العصابة بشجاعة.
وتمكن أوزيل من الفرار إلى أحد المطاعم القريبة، حيث قال شهود إن اللاعب (30 عامًا) بدا في غاية الرعب.
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