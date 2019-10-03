دعما لضحايا فيضان «مورثيا».. برشلونة في مواجهة وكارتاخينا 

الخميس 3 أكتوبر 2019
يستضيف ملعب كارتاجونوفا، مباراة ودية بين برشلونة وكارتاخينا في 13 نوفمبر / تشرين ثان المقبل، بهدف منح عوائده للمتضررين من الفيضانات التي ضربت إقليم مورثيا الواقع جنوبي إسبانيا.
وكان هذا ما أعلنه النادي الكتالوني في بيان أوضح فيه أن المباراة ستقام في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.
وكان إقليم مورسيا قد تعرض بين يومي 12 و16 سبتمبر / أيلول الماضي لأمطار شديدة أدت إلى حدوث فيضانات أثرت على ما يقرب من 30 ألف شخص.
كما تسببت الأمطار في أضرار مادية تتراوح بين 170 و190 مليون يورو.
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