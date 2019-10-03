شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العربي يرعى قرعة دور الـ 16 لـ«كأس محمد السادس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يرعى رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مراسم قرعة دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ستقام بعد غد (السبت) في الرياض.

وكانت أندية الوصل والجزيرة (الإمارات) والاتحاد والشباب (السعودية) والشرطة والقوة الجوية (العراق) والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر) وشباب الأردن (الأردن) والمحرق (البحرين) وأولمبيك أسفي (المغرب) ومولودية الجزائر (الجزائر) والترجي (تونس) قد تأهلت من منافسات دور الـ32 إلى دور الـ16، بينما تبقى أندية هلال القدس الفلسطيني والرجاء المغربي، ونواذيبو الموريتاني والجيش السوري، والوداد المغربي والمريخ السوداني، التي ستلتقي في ما بينها مساء اليوم (الخميس) في مباريات إياب دور الـ32، لتتأهل ثلاثة أندية إلى الدور القادم.

وأعدت الأمانة العامة بالاتحاد العربي لكرة القدم كافة الترتيبات الخاصة بحفل مراسم قرعة دور الـ16، الذي سيقام مساء بعد غدٍ (السبت) في فندق فيرمونت بالرياض، وسيسبق موعد القرعة إقامة اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ورشة عمل للأندية المتأهلة لاستعراض آلية القرعة ولائحة البطولة، ومن ثم ستكون هناك ورشة مماثلة بعد نهاية مراسم القرعة للأندية وللاتحادات الوطنية الأعضاء لاختيار المواعيد المناسبة لمباريات دور الـ16.