هل هرب صلاح من منتخب مصر؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتداول الشارع الرياضي المصري أنباء غير مؤكدة عن رغبة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الابتعاد عن منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، على خلفية غضبه من عدم وجود الدعم الكافي من اتحاد كرة القدم خلال التصويت على لقب أحسن لاعب في العالم.

وأكد رئيس الزمالك مرتضى منصور الأنباء بصورة غير مباشرة، عندما وجه رسالة للاعب بعد أنباء رفضه الانضمام لمعسكر الفراعنة في الشهر الحالي، حيث قال «أتمنى من اتحاد الكرة الشفافية واتخاذ موقف ضد أي لاعب يرفض تمثيل منتخب بلاده»، مضيفا «منتخب مصر أكبر من أي لاعب مهما كان اسمه، أوجه رسالتي لصلاح بألا يخسر جماهير مصر، لأن ليفربول لن يدوم له وسيعود إلى وطنه يوما ما».

البدري يحتوي الأزمة

وحاول المدير الفني الجديد للمنتخب المصري حسام البدري احتواء الأزمة، وتكتم على عدم رغبة اللاعب في المشاركة بالمعسكر الذي يشهد مباراة ودية ضد بتسوانا يوم 14 أكتوبر الحالي، وأشار إلى أنه من استبعد صلاح حتى يمنحه الفرصة للراحة والاستشفاء، وقال «تحدثت مع صلاح، وفقا لتقرير قدمه لي محمد أبوالعلا طبيب المنتخب لكل المحترفين، أبلغني أن «صلاح» يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، وهو ما أكده لي اللاعب خلال المكالمة وكان الاتفاق بيننا لمصلحته ومصلحة المنتخب هو غيابه عن المعسكر المقبل استعدادا لودية بتسوانا، ليستغل هذه الفترة في الراحة لكي يصبح جاهزا في المباراة الرسمية أمام كينيا بتصفيات أمم أفريقيا».

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مبررات واهية

وفيما تبدو مبررات البدري عن إصابة صلاح واهية وغير مقنعة في ظل مشاركته المستمرة مع ليفربول الإنجليزي، وقيادة فريقه للفوز على سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-3، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتسجيله هدفين خلال اللقاء، يعد البعض الآخر أن مباراة بتسوانا الودية لا تستحق استدعاء صلاح وإبعاده عن تركيزه الحالي في الدوري الإنجليزي.

وقادت المشاركة الأخيرة صلاح للفوز برجل المباراة في الاستفتاء الجماهيري على حساب ليفربول على «تويتر»، حيث حسمه الفرعون المصري بنسبة 36% من مجموع الأصوات، متفوقا على كل من البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، والسنغالي ساديو ماني، والإسكتلندي أندرو روبرتسون.

علاقة متوترة

وتوترت علاقة صلاح مع اتحاد كرة القدم المصري في الآونة الأخيرة، بعدما حذف صلاح تعريف «لاعب منتخب مصر» من حسابه على تويتر، في أعقاب أزمة عدم ترشيحه من قبل بلده للقب أحسن لاعب في العالم.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي «فيفا» أنه لم يعتمد استمارة ترشيح مدرب وقائد منتخب مصر بسبب عدم توقيع مسؤول من اتحاد القدم عليها، برر الأخير موقفه بأن الترشيح جاء خلال الفترة الانتقالية التي شهدت إقالة الاتحاد الذي كان يقوده هاني أبوريدة، وقبل تعيين اللجنة الموقتة برئاسة عمرو الجنايني، فيما أعطى الصوت الإعلامي لمصر ممثلا في الصحفي هاني دانيال صوته للسنغالي ماني المنافس التقليدي لصلاح، واختار رونالدو ثانيا، وصلاح في المركز الثالث، وبرر ذلك بأنه اعتمد الحيادية في تصويته.