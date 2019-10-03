قمة تجمع متصدر ووصيف إسبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

يلتقي ريال مدريد المتصدر مع غرناطة الوصيف في مواجهة تجمع بينهما غدا، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتطلع النادي الملكي لاستعادة ثقته بنفسه بعد الكبوة الأوروبية التي تعرض لها أخيرا، بعد تعادل محبط مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل منهما الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا مما أثار حفيظة الجماهير.

ويستعيد الريال جهود صانعي اللعب الكولومبي خاميس رودريجيز والويلزي جاريث بيل بعد غيابهما عن مواجهة كلوب بروج، ويأمل زيدان في نجاح الريال في تصحيح مساره أمام غرناطة بعد اكتمال قوته الضاربة.