الاتحاد السكندري يكرم القنصل العام السعودي...

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جدة - عمرو شويل كرم محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندرى ، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية. وعبر محمد مصيلحى عن امتنان زعيم الثغر لمعالي الدكتور يوسف بن صالح القهرة القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندري. وأهدى مصيلحي درع زعيم الثغر له، نظراً للمجهودات الكبيرة التي قدمها للنادى وإنهاء سيادته لجميع إجراءات السفر وتذليل كافة العقبات لنادى الاتحاد السكندري خلال مشواره بالبطولة العربية. فيما أهدى معاليه المصحف الشريف لمحمد مصيلحى بعد تكريمه بدرع زعيم الثغر. Advertisements

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