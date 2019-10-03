شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم الخميس 3-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر



يقدم الخليج 365، خدمة خاصة للقراء الأعزاء، بتقديم بث مباشر لمباراة الزمالك ضد مصر المقاصة المقرر انطلاقها فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الخميس، باستاد السلام، ضمن الأسبوع الثانى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك اون لاين بدون تقطيع



مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، تأتي بعد ساعات قليلة من أحداث مباراة الأبيض ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال بإياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، والتى شهدت حالة من الجدل بعد انسحاب الفريق السنغالي عقب تغيير الملعب ويترقب الجميع قرار الكاف لتحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات.

مصر المقاصة ضد الزمالك بث مباشر بدون تقطيع



قبل مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر، يأمل الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، بعد الفوز بأولي مبارياته فى الموسم الحالي أمام الاتحاد السكندري، حيث يسعي الأبيض لعدم اتساع الفارق مع الغريم التقليدي النادي الأهلي المتصدر حاليا برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين أمام سموحة والإنتاج الحربي.

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قائمة الزمالك ضد مصر المقاصة



وتضم قائمة الزمالك ضد مصر المقاصة 22 لاعبا وفقا لاختيارات الصربي ميتشو حيث قرر ضم كلا من : محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي فى حراسة المرمي ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر وإمام عاشور وكريم بامبو وخالد بو طيب ومصطفي محمد وعمر السعيد.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة



ويرفض الصربي ميتشو التعديل بشكل كبير على تشكيل الزمالك ضد مصر المقاصة، حيث يسعي لثبات التشكيل ويعد الأقرب بالنسبة للأبيض بدء المواجهة بكلا من محمد عواد فى حراسة المرمى، و محمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز وعبد الله جمعة، فى الدفاع وطارق حامد وفرجانى ساسى فى وسط الملعب وأشرف بن شرقى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وخالد بوطيب، ومصطفى محمد فى الهجوم.

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على الجانب الآخر، يخوض فريق مصر المقاصة مباراته ضد الزمالك، وفى حوزته ثلاثة نقاط بعد تحقيق الفوز خارج ملعبه فى الجولة الأولي أمام أسوان بنتيجة 3/2 ويأمل الفريق الفيومي فى مواصلة الانطلاقة القوية وكذلك تعويض إقصائه من مسابقة كأس مصر الأخيرة أمام الأبيض.

قائمة مصر المقاصة ضد الزمالك



وتضم قائمة مصر المقاصة ضد الزمالك 22 لاعبا هم: محمود حمدى ومحمد كوكو وشريف عويس وأحمد محسن ومحمد دسوقى وصلاح ريكو وأحمد مودى وعاصم سعيد وأحمد ياسين وميدو جابر ومصطفى شبيطة ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وحسنى فتحى ومحمد رمضان وصلاح أمين وصلاح أمين وفوافى وخالد أوتشو وعمرو مرعي وعبد الله مجدي ومحمد مسعد.