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شكرا لقرائتكم ديسابر: قدمنا مستوى جيد أمام طنطا ونستعد للمباريات القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح ديسابر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " أن الفريق قدم مستوى طيب خلال الشوط الأول وتراجع المستوى فى منتصف الشوط الثانى بعد إصابة عبدالله السعيد صانع العاب الفريق وذلك لتأثره بأرضية الملعب .
وأشار ديسابر أنه يعمل على الدفع بجميع اللاعبين فى المباريات خلال الفترة المقبلة و عدم الاعتماد على لاعبين بعينهم بسبب المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى تحتاج جاهزية جميع اللاعبين .
وقال ديسابر أن فريقه سوف يبدأ للمباراة القادمة أمام طلائع الجيش والاستعداد لها بصورة جيدة حتي يحقق الفوز الثالث على التوالى .
فاز فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد بعد انتهاء مواجهتهما التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.
أحرز هدفي بيراميدز إبراهيم حسن بعد مرور دقيقتين فقط من إنطلاق المباراة وعزز عبد الله السعيد تقدم بيراميدز بإحرازه الهدف الثاني فى الدقيقة 29 من عُمر اللقاء، بينما أحرز عبد الرحمن الدح هدف طنطا الوحيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 89.
بهذه النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة متصدراً جدول المسابقة مؤقتاً وبفارق الأهداف عن النادي الأهلى صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد طنطا عند النقطة الثالثة محتلاً المركز العاشر.
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