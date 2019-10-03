شكرا لقرائتكم تعرف على كواليس اجتماع حسام البدري وشوقي غريب على هامش قرعة أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وشهد الاجتماع أجواء ودية بين الطرفين بإعتبار أن الهدف هو تحقيق الانتصارات للكره المصريه وأكد البدري لغريب ان الجميع وراء المنتخب الاولمبي في بطولة الأمم الأفريقيه التي تستضيفها مصر الشهر القادم من أجل الفوز والتأهل لاولمبياد طوكيو 2020.
أشاد شوقي غريب بالاجتماع ونتائجه مشيرا أن علاقته بالبدري ممتدة عبر سنوات طويلة في الملاعب أو في التدريب مؤكدا أن هناك تنسيق كامل وتفاهم مع البدري وجهازه.
وكانت قرعة الامم الافريقيه للشباب قد أسفرت عن وقوع مصر في مجموعه تضم إلي جانبه مالي والكاميرون وغانا.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق الاولمبي معسكره الأخير قبل البطولة الأسبوع القادم والذي يتخلله مباراتين وديتين جاري التنسيق والترتيب لهما في ضوء ما اسفرت عنه القرعة.
أكد غريب أنه يكن كل احترام للمنتخبات المنافسه ولكنه واثق في أبناؤه من عناصر المنتخب الاولمبي المصري الذي لم يقصر معه اتحاد الكره في الإعداد بالشكل الذي يليق بالبطولة وتعاون الأندية متمنيا أن يحقق الهدف وهو التأهل لطوكيو أولا ثم الفوز بالبطولة واسعاد الشعب المصرى.
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