شكرا لقرائتكم نص خطاب الكاف لحضور قرعة دورى الأبطال والكونفدرالية.. لم يذكر اسم الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة، خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمعرفة الأندية المشاركة فى قرعة دور المجموعات بدورى الأبطال والكونفدرالية المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجارى. وقام موقع "الخليج 365" بترجمة الخطاب المرسل من جانب الاتحاد الأفريقى إلى الاتحاد المصرى، بشأن معرفة الأندية المشاركة فى قرعة دور المجموعات بدورى الابطال والكونفدرالية. وجاء نص البيان على النحو التالى.. إلى جميع الاتحادات التى تأهل منها فرق إلى دور المجموعات بدورى ابطال أفريقيا والمحلق المتأهل لدور المؤهل للكونفدرالية. يسعدنا أن نبلغكم بموعد قرعة دور المجموعات لدورى الأبطال والمحلق المودى إلى الكونفدرالية يوم 9 أكتوبر بفندق هيلتون بيراميدز جولف فى تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. وسيتكفل الاتحاد الأفريقيى بمصاريف اقامة المدير الفنى الممثل عن النادى المشارك فى القرعة لدورى الابطال لذا برجاء ارسال اسم المدير الفنى المشارك فى القرعة فى موعد اقصاه 2 أكتوبر وإذا لم يتم الاسم، لأن نتمكن من تغطية مصاريف الإقامة، كما سيتم إقامة ورشة عمل لمدربين الأندية فى اليوم التالى من القرعة فى تمام الساعة العاشرة صباحا. Advertisements بالنسبة للاندية المشاركة فى الملحق المتأهل لدور المؤهل للكونفدرلية برجاء اسم المندوب المشارك فى القرعة أو اسم مندوب من السفارة التابعة للنادى فى جمهورية مصر العربية. فى حال عدم حضور أى من أسماء الحاضرين سيتم إجراء القرعة فى الموعد المحدد. أخيرا برجاء إرسال نسخة من أسماء الأندية المشاركه لدى الاتحاد الخاص بكم فى موعد إقصاه 2 أكتوبر.

خطاب نص الاتحاد الافريقي

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