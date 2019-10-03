شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يغادر مواجهة بيراميدز وطنطا بإصابة قوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، من مواجهة فريقه أمام طنطا، بعد تعرضه لإصابة قوية، وقام زملائه بمساعدته للخروج من الملعب قبل أن يتدخل الجهاز الطبى لعلاجه.

ونجح فريق بيراميدز فى التقدم على مضيفه طنطا بهدفين نظيفين، فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب نادى طنطا، والتى تأتى ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة حيث حقق بيراميدز ريمونتادا تاريخية على الأراضى الجزائرية فى بطولة الكونفدرالية، فيما حقق طنطا انطلاقة مميزة بالدورى لم تتحقق منذ 56 عاماً، استطاع فريق طنطا "ابناء السيد البدوي" تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف، ويستعيد أبناء السيد البدوى بهذا الفوز ذاكرة الانتصارات فى الجولة الأولى بعد غياب 56 عاما منذ انتصاره على دمياط 0/1، فى الجولة الأولى للدورى الممتاز من موسم 1963/1962، وحقق بيراميدز أيضاً انطلاقة مميزة.