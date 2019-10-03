شكرا لقرائتكم الأهلي يطير إلى أسوان فجر الجمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر الجهاز الفني خوض المران الأخير عصر غدٍ الجمعة في أسوان استعدادا لمواجهة فريقها، واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز على سموحة والإنتاج الحربي في أول جولتين.
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