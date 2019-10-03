رابطة المحترفين للاسكواش تختار محمد الشوربجى رجل الشهر...

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وكان محمد الشوربجي قد فاز ببطولتي الصين الدولية و "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو للاسكواش، كأول بطولتين في الموسم الجديد الذي انطلق في سبتمبر الماضي.
وتوج الشوربجي ببطولة الصين عقب تغلبه على مواطنه علي فرج المصنف الأول عالميا في المباراة النهائية، فيما حصد بطل سموحة لقب سان فرانسيسكو بعد التغلب على طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا.
وخلال التصنيف العالمي الجديد لشهر أكتوبر رفع محمد الشوربجي رصيده من النقاط في المركز الثاني ليقلص الفارق مع علي فرج صاحب المركز الأول إلى 341 نقطة.
كان علي فرج قد اعتلى صدارة تصنيف رجال الاسكواش في مارس الماضي ولمدة 8 أشهر متتالية لينهي هيمنة محمد الشوربجي على الصدارة والتي دامت ل 40 شهرا .
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