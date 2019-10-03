شكرا لقرائتكم رابطة المحترفين للاسكواش تختار محمد الشوربجى رجل الشهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA عن رجل شهر سبتمبر الماضي وفقا للمشاركة في بطولات الموسم الجديد والذي انطلق ببطولة الصين الدولية، حيث توج البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا برجل الشهر.

وكان محمد الشوربجي قد فاز ببطولتي الصين الدولية و "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو للاسكواش، كأول بطولتين في الموسم الجديد الذي انطلق في سبتمبر الماضي.

وتوج الشوربجي ببطولة الصين عقب تغلبه على مواطنه علي فرج المصنف الأول عالميا في المباراة النهائية، فيما حصد بطل سموحة لقب سان فرانسيسكو بعد التغلب على طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا.

Advertisements

وخلال التصنيف العالمي الجديد لشهر أكتوبر رفع محمد الشوربجي رصيده من النقاط في المركز الثاني ليقلص الفارق مع علي فرج صاحب المركز الأول إلى 341 نقطة.

كان علي فرج قد اعتلى صدارة تصنيف رجال الاسكواش في مارس الماضي ولمدة 8 أشهر متتالية لينهي هيمنة محمد الشوربجي على الصدارة والتي دامت ل 40 شهرا .