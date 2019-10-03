’’إنت خريج معهد تعاون‘‘.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب من جديد.. ويوجه رسالة نارية لمحمد صلاح.. وينفعل على خالد الغندور

كتب: ضياء السقا

واصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومه على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قائلا: "أنا الأول على كلية الحقوق ومؤلف للقانون، إنت مين؟ إنت خريج معهد تعاون".

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة الحدث، إن الدولة لن تهتم بالبلاغات والشكاوى التي قدمها الأهلي، خاصة في ظل الأزمات المشتعلة في الشارع السياسي، قائلًا: "هي الدولة فاضيالكم".

وأضاف: "أنا محدش يقارني بالخطيب، ده خريج معهد تعاون، وأنا عندي موسوعة في بيت كل ظابط ومحامي وقاضي.. إنت مين يا محمود؟".

وانفعل منصور على خالد الغندور وطالبه علي الهواء أنا يستقيل ويذهب للعمل في قناة الأهلي بسبب دفاعة عن رئيس النادي الأحمر محمود الخطيب.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه: "كل إنسان له شخصية مختلفة والخطيب طول عمره ما بيتكلمش وملوش في الأمور السياسية".

ثم انفعل المستشار قائلا: "مالك خايف ليه من محمود الخطيب يا خالد وبتدافع عنه ليه وانا بتكلم عن مواقف وطنية .. روح اشتغل فى قناة الأهلي".

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وتابع: "الوطنية لا تحتاج إلى شخص هادئ أو عصبى، وسيدة فى الـ 80 عاما من عمرها نزلت إلى الشارع وعبرت عن حبها لمصر".

وكان الأهلي قد تقدم بشكاوى عديدة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، ضد تجاوزات مرتضى منصور.

من ناحية أخرى، وجه مرتضى منصور، رسالة نارية إلى محمد صلاح، بعد إعلان الجهاز الفني للمنتخب، غياب نجم ليفربول، عن معسكر الفراعنة المقبل.

وأوضح رئيس الزمالك أن اللعب في منتخب مصر شرف عظيم وواجب مقدس، وأن محمد صلاح يجب أن يدرك ذلك جيدًا.