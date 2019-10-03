كتب: ضياء السقا
فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة نارية، بعدما أكد أن الاتحاد الإفريقي قرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وقال شوبير في برنامجه المذاع على راديو "أون سبورت"، إن "كاف" قرر إعادة المباراة، بعد الأزمة التي شهدتها، مؤكدا أن مبرارت الإعادة، هو أن الفريق السنغالي هو المتأهل وفقا للوائح، لأنه لم يتم إبلاغه بالموعد الجديد قبلها بـ10 أيام، في حين أن الزمالك موقفه سليم أيضا، لأنه تسلم خطابا من الكاف بنقل المباراة، لذا سيلجأ الكاف لحل الوسط، هو إعادة اللقاء.
وأشار شوبير إلى أنه حصل على معلومة من داخل "كاف" بدعوة فريق جينيراسيون فوت لحضور قرعة دور المجموعات لأبطال إفريقيا.
وأنهى المالي محمدوا كيتا حكم لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا مباراة الفريقين بعد مرور 20 دقيقة لعدم تواجد الفريق السنغالي، لاعتراضه على تأجيل اللقاء 24 ساعة، ونقلها من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب.
وتشير المادة 16 من لائحة المسابقات الإفريقية للأندية، إنه في حال عدم حضور أي فريق للمباراة لأي سبب إلا في حالات الضرورة القصوى المقبولة من اللجنة المنظمة، يتم احتساب الفريق الغائب خاسرا ويخرج من المسابقة، ووفقًا لذلك يعتبر الزمالك فائزًا في هذه الحالة ويتأهل لدور المجموعات.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيراسيون ليس منسحبا.. شوبير يكشف قرار الكاف بشأن مباراة الأزمة.. ودعوة الفريق السنغالي لحضور قرعة دور المجموعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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