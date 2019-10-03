شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المدرجات "خالية" قبل مواجهة الزمالك والمقاصة فى السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365”، الأجواء داخل ستاد السلام، قبل مواجهة الزمالك مع مصر المقاصة التى ستنطلق فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك لمواجهة بحثاً عن تخطى "دوّامة" مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال بدورى أبطال أفريقيا، وتحقيق الفوز لاقتناص الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات فى بطولة الدورى بعد الفوز فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف.

فى الوقت الذى يبحث فيه المقاصة عن تحقيق الفوز أيضاً على الفريق الأبيض والثأر من الخسارة التى تعرض لها بهدف دون رد، وإقصائه من بطولة كأس مصر خاصة فى ظل المعنويات المرتفعة للاعبيه بعدما حقق الفريق فوزا صعبا فى الجولة الأولى خارج ملعبه على أسوان بملعب الاخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين وظهرت مدرجات ملعب السلام خالية من أي جماهير للفريقان خلال الفترة الجارية.



ستاد السلام



الأجواء داخل ستاد السلام قبل مباراة الزمالك والمقاصة