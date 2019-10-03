على حسب برجك.. اعرف مركزك داخل الملعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الأبراج دورا في تحديد شخصية لاعب الكرة وميوله داخل الملعب والمركز الذي يميل للعب فيه، سواء في حراسة المرمى أو خط الدفاع أو الوسط أو الهجوم، وهو ما يتنوع وفقا لخصائص كل برج على حدة. ويملك كل برج من الأبراج المعروفة خصائص معينة التي تشكل الشخصية الكروية للأفراد المهتمين بلعب كرة القدم أو يمارسونها باستمرار. ويكون للبرج دورا في فرض سيطرته ويملك سمات خاصة تميزه عن الاخرين، ومنهم من يتحمل الضغوط أو لا يتحملها. Advertisements كما تحدد الأبراج هوية مركز ممارسي الكرة حسب الجرأة والذكاء أو الحس الخططي. للتعرف على مركزك داخل الملعب ، اضغط هنا

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