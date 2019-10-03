سوبر كورة.. نص خطاب الكاف للأندية للمشاركة فى قرعة أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة، خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمعرفة الأندية المشاركة فى قرعة دور المجموعات بدورى الأبطال والكونفدرالية المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجارى. وقام موقع "سوبر كورة" بترجمة الخطاب المرسل من جانب الاتحاد الأفريقى إلى الاتحاد المصرى، بشأن معرفة الأندية المشاركة فى قرعة دور المجموعات بدورى الأبطال والكونفدرالية. ولم يذكر الاتحاد الأفريقى أسماء الأندية المشاركة فى البطولتين من مصر، وترك الخطاب بدون أسماء لحين الفصل فى مشكلة الزمالك وجينيراسيون السنغالى. Advertisements لمعرفة نص الخطاب اضغط هنا

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