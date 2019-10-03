شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ضحكة جنان.. اعرف محسن صالح قال إيه عن رينيه فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محسن صالح المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر بأداء المارد الأحمر فى الولاية التدريبية الجديدة للسويسرى رينيه فايلر.

وكتب محسن صالح عبر تويتر: "(مستر فايلر.. أبو ضحكه جنان).. دائما مبتسم ويفكر. ابتسامته جميلة وأفكاره جديدة وقراراته جريئة ووجهة نظره صائبة. كل مباراة بتشكيل مختلف ومع ذلك الأداء لا يختلف. جيد جدا مرتفع. إنه يتسرب إلى قلوب الأهلوية بسرعة يتوغل ويتمدد وينتشر. ويقضى على كل من يواجهه بسهولة بدون مقاومة أو اعتراض!!".

رينيه فايلر قاد الأهلى فى 5 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح فى تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدى فى مباراة السوبر المحلى المؤجل من الموسم الماضى وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم كرر فوزه على كانو سبورت في مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد وأخيراً عزف لحن الإبداع أمام الإنتاج الحربى وتفوق عليه بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للدورى.

حقق فايلر الفوز بنسبة 100%، لعب 5 فاز فى 5 ولم يتعادل أو يخسر، سجل 14 هدفا وتلقت شباكه هدفين، وخرج بشباك نظيفة فى 4 مواجهات.