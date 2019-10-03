شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يشهد توقيع وثيقة استضافة مصر لمونديال 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى توقيع عقد استضافة مصر لكأس العالم 2021 لكرة اليد بأحد فنادق الهرم، يأتى إقامة مؤتمر توقيع استضافة المونديال عقب وضع مسئولو الاتحاد حجر أساس المقر الجديد للإتحاد بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد من كبار الشخصيات وأسرة اللعبة وأعضاء مجلس الإدارة .
كما شهد التوقيع حضور منصور أريمو رئيس الإتحاد الأفريقى للعبة و هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وعدد من القيادات الرياضية ومجلس إدارة اتحاد اليد ، وذلك عقب حضور وضع حجز الأساس لمقر الاتحاد المصري الجديد لكرة اليد ولملعب 6 اكتوبر أحد الملاعب التي ستستضيف بطولة العالم لكرة المقرر اقامتها في مصر 2021 .
ويعد مقر اتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرحا كبيرا يحتوى على ملعب يتسع لـ 4500 متفرج استعدادا لاستقبال بطولة العالم للكبار 2021 كما يحتوى المقر على مكان مخصص لإقامة لاعبى المنتخب ومكتب فرعى للاتحاد الدورى ومقر للإكاديمية الأفريقية.
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