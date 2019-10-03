عبد الله السعيد يغادر مواجهة بيراميدز وطنطا بعد تعرضه لإصابة قوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز مواجهة فريقه أمام طنطا، بعد تعرضه لإصابة قوية، وقام زملائه بمساعدته للخروج من الملعب قبل أن يتدخل الجهاز الطبى لعلاجه.
ويتقدم فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين نظيفين، فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب نادي طنطا، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.
يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة حيث حقق بيراميدز ريمونتادا تاريخية على الاراضى الجزائرية فى بطولة الكونفدرالية ، فيما حقق طنطا انطلاقة مميزة بالدوري لم تتحقق منذ 56 عاماً، استطاع فريق طنطا "ابناء السيد البدوي" تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف، ويستعيد أبناء السيد البدوى بهذا الفوز ذاكرة الانتصارات فى الجولة الأولى بعد غياب 56 عاما منذ انتصاره على دمياط 0/1، فى الجولة الأولى للدورى الممتاز من موسم 1963/1962، وحقق بيراميدز ايضاً انطلاقة مميزة.
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