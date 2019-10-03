شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يواصل الغياب عن الأهلى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى استبعاد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق من المباريات، بعدما أعلن قائمة الفريق الأحمر التى ستواجه أسوان.

استبعد فايلر كلا من: حسين السيد، على لطفى، وسعد سمير، ومحمد محمود وصالح جمعة لأسباب فنية، ومحمود متولى، ومروان محسن، وكريم نيدفيد، للإصابة.

وأعاد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الثنائى اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق أمام أسوان في المواجهة المقرر إقامتها السبت فى ثالث مواجهات بطولة الدورى العام بعد غيابهما عن مباراة الإنتاج الحربى الماضية.

وضمت القائمة كلا من :

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

وفاز الأهلى، أمس الأربعاء، على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على استاد السلام فى الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.