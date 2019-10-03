شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى لـ"سوبر كورة": كرة اليد فيها محمد صلاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن مصطفى رئيس اتحاد كرة اليد، أن كرة اليد المصرية بها قاعدة ناشئين قوية تستطيع أن تبرز أكثر من محمد صلاح محترف الكرة على صعيد اليد.
وقال رئيس اتحاد كرة اليد فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، إنه متوسم خيرا فى منتخب الناشئين، الحاصل على لقب كأس العالم، التى أقيمت فى مقدونيا.
وأشاد حسن مصطفى بدور الاتحاد المصرى لكرة اليد الحالى، الذى يسابق الزمن من أجل استكمال سلسلة الإنجازات على الصعيد الفنى والإنشائى.
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