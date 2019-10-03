شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة سوبر كورة.. بنود عقد البدرى مع المنتخب.. قائمة الأهلى أمام أسوان.. ومباراة الزمالك والمقاصة مذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، مفاضلة بين الثنائى المغربى محمد أوناجم وخالد بوطيب، للظهور أساسيًا خلال مواجهة المقاصة فى الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة سوبر كورة.. بنود عقد البدرى مع المنتخب.. قائمة الأهلى أمام أسوان.. ومباراة الزمالك والمقاصة مذاعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.