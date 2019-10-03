شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى فى بيان رسمى : نرفض أخطاء الحكام "الفجة" ونطالب بـ "الفار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بياناً يندد فيه بالأخطاء التحكيمية التى تعرض لها فريق الكرة فى مباراته الأخيرة ضد المصرى.

وخسر الإسماعيلى أمام الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بواسطة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على إنذار ثانٍ.

وجاء نص البيان كالتالى : " يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على رفضه القاطع عن ما ارتكبه طاقم التحكيم بقيادة جهاد جريشة من أخطاء تحكيمية “فجّة” ظهرت جليا فى مباراة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري العام أمام المصرى البورسعيدى والتي خرجت بشهادة الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وساهمت فى خروج الفريق مهزوما بعد تجاهل احتساب ضربتى جزاء صحيحة واحتساب ثلاث ضربات جزاء للمنافس تحوم حولهم الشكوك.

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ويشدد المجلس على أن صبره نفذ من الأخطاء التحكيمة ولا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة مجددا فى ظل تعاونه الكبير مع كافة عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينهما الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة بين كل الأندية.

وفى ضوء ذلك ، إذ يطالب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بإعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة من أجل إرساء مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين كل الأندية.

كما يطالب النادى الإسماعيلى بتحمل اتحاد الكرة مسئولياته تجاه تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية.

ويشدد مسئولو الإسماعيلى على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد؛ من أجل اتخاذ قرارات رادعة مع كل مقصر لضمان تحقيق العدالة بين الجميع.