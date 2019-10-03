شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو بيراميدز يتقدم على طنطا بهدفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين نظيفين بعد انتهاء الشوط الأول فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب نادي طنطا، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

أحرز هدفي بيراميدز إبراهيم حسن بعد مرور دقيقتين فقط من إنطلاق المباراة، وعزز عبد الله السعيد تقدم بيراميدز بإحرازه الهدف الثاني فى الدقيقة 29

جاء الشوط الأول جيد على المستوى الفني وتبادل الفريقان الهجمات إلا أن الأفضلية كانت لبيراميدز طوال أحداث الشوط الأول، يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة حيث حقق بيراميدز ريمونتادا تاريخية على الاراضى الجزائرية فى بطولة الكونفدرالية ، فيما حقق طنطا انطلاقة مميزة بالدوري لم تتحقق منذ 56 عاماً .

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استطاع فريق طنطا "ابناء السيد البدوي" تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف، ويستعيد أبناء السيد البدوى بهذا الفوز ذاكرة الانتصارات فى الجولة الأولى بعد غياب 56 عاما منذ انتصاره على دمياط 0/1، فى الجولة الأولى للدورى الممتاز من موسم 1963/1962 ، وحقق بيراميدز ايضاً انطلاقة مميزة بالدوري بعدما فاز على انبى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الاولى للمسابقة ليخطف صدارة الدوري.