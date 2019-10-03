ميرور: ارتياح في ليفربول بعد استبعاد صلاح من المعسكر الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة ميرور البريطانية إن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يشعر بالارتياح بعد قرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر باستبعاد محمد صلاح لاعب الريدز من معسكر المنتخب الوطني المقرر له الشهر الجاري.

وكان حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن محمد صلاح يعاني من بعض الإجهاد بسبب ضغط المباريات ولذلك لن يتواجد في فترة التوقف الدولي والتي سيتخللها مواجهة للفراعنة أمام بوتسوانا، على أن ينضم بداية من تصفيات أمم أفريقيا.

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ولفتت ميرور إلى أن استبعاد صلاح سيمنح ليفربول وكلوب فرصة للحفاظ على اللاعب المصري خوفًا من تعرضه للإصابة، خاصة وأن الريدز لديه مباريات هامة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي حيث يتربع الريدز على قمة جدول البطولة برصيد 21 نقطة بعد تحقيقه الفوز في الـ7 جولات الماضية.

جدير بالذكر أن صلاح شارك في جميع مباريات ليفربول هذا الموسم -عدا مباراة كأس الرابطة- (7 بالدوري- 2 بدوري أبطال أوروبا- مباراة الدرع الخيرية- مباراة السوبر الأوروبي) سجل 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.