بيراميدز يفوز على طنطا ويحقق الانتصار الثاني بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فاز فريق بيراميدز على نظيره طنطا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم إبراهيم حسن لاعب بيراميدز بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ثم عزز عبد الله السعيد تقدم فريقه مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 29، وقبل نهاية المباراة سجل عبدالرحمن الدح لاعب طنطا هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 88.

دخل بيراميدز المباراة تحت قيادة فرنسية لسباستيان ديسابر، وبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: المهدي سليمان- عبد الله بكري- عمر جابر- طارق طه- وليفريد كانون- إبراهيم حسن- نبيل عماد دونجا- عبد الله السعيد- عمر يونس- محمد فاروق- جون أنطوي.

أما طنطا صاحب الأرض والجمهور دخل المباراة تحت قيادة أيمن المزين واستعان بتشكيل مكون من: إسلام طارق- محمود مسعود- سليمان عبد ربه- إيهاب سمير- محمد الشاذلي- تاديو لوانجا- مصطفى أمين- عبد الرحمن الدح- وليد عادل- أحمد الألفي- هشام شعبان.

بدأت المباراة بمحاولات خطيرة من جانب بيراميدز قبل تسجيل إبراهيم حسن الهدف الأول، وتوالت هجمات الضيوف على أصحاب الأرض في محاولة لتعزيز تقدم الفريق.

على الجانب الآخر لم يستفد طنطا من الفرص الضئيلة التي خلقها لاعبيه خلال المباراة وظهر متراجعًا بعض الشئ، وفي الدقيقة 11 حاول إيهاب سمير استغلال الهجمة إلا أن عبد الله بكرى تمكن من تشتيت الهجمة.

Advertisements

وأضاع محمد فاروق لاعب بيراميدز فرصة لتسجيل الهدف الثاني بعدما انفرد بإسلام طارق حراس مرمى طنطا الذي تصدى للكرة وزاد عن مرماه.

وفي الدقيقة 29 سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني عن طريق تسديدة سكنت الزاوية اليمنى لحارس مرمى فريق طنطا.

ومع انطلاقة الشوط الثاني سيطر بيراميدز على أرجاء ملعب طنطا وسط محاولات من جانب الثنائي محمد فاروق وجون انتوي.

وفي الدقيقة 48 انطلق هشام شعبان لاعب طنطا في محاولة للتوغل بين خطوط بيراميدز، إلا أنه حصل على خطأ بعد تدخل قوي من جانب عبد الله بكري.

ومع حلول الدقيقة 63 خرج عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بعدما تعرض للإصابة ليحل إسلام عيسى بدلًا منه.

وقبل نهاية المباراة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لنادي طنطا سجل منها عبدالرحمن الدح هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة السادسة بعدما حقق فوزين في الجولتين الأولى والثانية على إنبي برباعية دون رد وبثنائية مقابل هدف على طنطا الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط.