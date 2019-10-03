الاتحاد الأفريقي يدعو الزمالك وجينيراسيون لقرعة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" دعوة لكل من الزمالك، وجينيراسيون فوت السنغالي من أجل حضور قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، و"بلاي أوف" الكونفدرالية.

وأعلن تالا فال مدير إدارة الإعلام في نادي جينيراسيون فوت السنغالية أن فريقه تلقى دعوة لحضور قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال، وفسر ذلك على أنه يصب في مصلحة فريقه قبل أيام من اجتماع لجنة بطولات الأندية في الاتحاد الأفريقي المقرر له 8 أكتوبر.

وتجتمع لجنة بطولات الأندية يوم 8 أكتوبر في اجتماعها التقليدي الذي سيشهد مناقشة موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت التي انسحب الأخير منها اعتراضًا على نقلها من بتروسبورت إلى برج العرب وتغيير موعدها.

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وكشف نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الخميس عن وصول خطاب رسمي خلال الساعات القليلة الماضية لاخطار مسئولي النادي بموعد القرعة وحضورها، كما هو الحال بالنسبة لكافة الأندية الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه حسم أزمة مباراة إياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت.