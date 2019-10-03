22 لاعباً في 5 مباريات .. كيف رسم فايلر بدايته المثالية مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بداية مثالية حققها السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي منذ أن تولى القيادة الفنية للأحمر خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي ترك منصبه عقب الخسارة من بيراميدز (1-0) في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

فايلر مع الأهلي بدايته كانت من أدغال أفريقيا عندما خرج لمواجهة بطل غينيا الاستوائية كانو سبورت ليحسم المارد الأحمر الأحمر اللقاء لصالحه بالفوز بهدفين دون رد جاء عن طريق صلاح محسن ووليد سليمان.

وفي 20 سبتمبر الماضي دخل فايلر التاريخ مع الأهلي بعدما حقق لقب كأس السوبر المصري بالفوز على الغريم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين جاء عن طريق جونيور أجايي "هدفين" وحسين الشحات هدف، في المقابل جاء هدفي الزمالك عن طريق محمود علاء.

فايلر حقق بطولته الثالثة في مشواره كمدرب بعدما سبق وأن حقق لقبي الدوري والسوبر البلجيكي مع أندرلخت، كما يعتبر المدرب الثالث الأجنبي داخل أروقة الأهلي الذي يحقق لقبًا بعد مباراة محلية أولى وهذا تحقق مع الثنائي البرتغالي توني أوليفيرا في موسم (2003-2004) والإسباني خوان كارلوس جاريدو في موسم (2014 - 2015) بالفوز على الزمالك أيضًا في بطولة السوبر المصري.

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أنهى فايلر اختباره الأول أمام الغريم واستكمل السويسري مشواره المحلي رسميًا من خلال مواجهة سموحة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري حيث بدأ المارد الأحمر طريق الاحتفاظ باللقب بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق رمضان صبحي.

الأهلي عاد مع فايلر لاستئناف المشوار الأفريقي من خلال مواجهة بطل غينيا الاستوائية في لقاء الإياب لينهي المارد الأحمر اللقاء بفوز كاسح استقر عند أربعة أهداف دون رد جاء عن طريق المالي أليو ديانج وجونيور أجايي وحسين الشحات وأخيرًا صلاح محسن.

وفي مباراة فايلر الخامسة مع الأهلي نجح السويسري في مواصلة تحقيق العلامة الكاملة من خلال فوز كاسح تحقق على حساب الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد حيث جاءت الأهداف عن طريق رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي وأخيرًا وليد سليمان.

الأبرز في ولاية فايلر الحالية مع الأهلي هو نجاحه في الفوز بجميع مبارياته كما نجح في تأمين مرمى الفريق حيث لم يستقبل محمد الشناوي سوى هدفين بعد خمس مباريات بجانب تسجيل 14 هدفًا، ويعتبر النيجيري جونيور أجايي هداف الفريق منذ تعيين المدرب السويسري المهام الفنية بتسجيله أربعة أهداف.

فايلر أيضًا استخدم جميع اللاعبين خلال المباريات الخمسة ماعدا صالح جمعة وثنائي حراسة المرمى شريف إكرامي وعلي لطفي وحسين السيد وعمار حمدي، في المقابل يغيب سعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة.