كريستيانو وجواو فيليكس على رأس قائمة البرتغال وسيميدو أبرز المستبعديين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغالي لكرة القدم، فرناندو سانتوس عن قائمة الفريق لمواجهتي لوكسمبورج وأوكرانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020، وجاء في مقدمتها كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، في حين كان روبن سيميدو من أبرز المستجدات بها.

وكان سيميدو الذي تعاقد مع فياريال في 2017 قادما من سبورتنج لشبونة، قد تم إعارته في النهاية لأويسكا، وفي الموسم الماضي أعير لريو أفي البرتغالي.

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وفي الموسم الحالي، راهن أولمبياكوس اليوناني على المدافع صاحب الـ25 عاما، وبعدما قدم معه أداء جيدا، قرر سانتوس استدعائه للقائمة وقد يلعب أساسيا للمرة الأولى مع المنتخب البرتغالي.

وسيعود بيبي، لاعب ريال مدريد سابقا وبورتو حاليا وصاحب الـ36 عاما، لقيادة دفاع المنتخب في حين سيراهن سانتوس على كل من كريستياتو (يوفنتوس) وجواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) وجونزالو جويديس (فالنسيا) في الهجوم.

وسيستضيف المنتخب البرتغالي نظيره اللوكسمبورجي في السابع من أكتوبر الجاري، في حين سيحل ضيفا على أوكرنيا بكييف في 14 من نفس الشهر، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لليورو 2020.