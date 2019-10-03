مصدر لمصراوي: البدري وعد صلاح بشارة قيادة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أجرى حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، اتصالاً هاتفيًا مع نجم المنتخب والمحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح حيث تلقى الأخير وعدًا من البدري بالحصول على شارة قيادة المنتخب في الفترة المقبلة.

الفترة الماضية شهدت جلسة بين البدري ومعاونيه من أجل البحث حول منح صلاح شارة قيادة المنتخب بعدما حملها أحمد المحمدي مؤخرًا في بطولة كأس الأمم الأخيرة.

وعلم "الخليج 365" أن البدري تواصل مع صلاح في الساعات القليلة الماضية اتفق من خلالها المدير الفني الجديد للمنتخب مع نجم ليفربول الحصول على شارة قيادة "الفراعنة" خلال الاستحقاقات المقبلة.

Advertisements

البدري كان قد أعلن عن عدم تواجد صلاح في مباراة بتسوانا والتي ستقام وديًا خلال الشهر الجاري نظرًا لحالة الإجهاد التي تعرض لها نجم ليفربول مع فريقه مؤخرًا.

ويستعد المنتخب المصري لتصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، حيث سيكون الظهور الأول للجهاز الفني الجديد للمنتخب بمباراة بتسوانا الودية في أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن صلاح خاض مع ليفربول لقاء سالزبورج النمساوي والذي انتهى لصالح الريدز بالفوز بنتيجة (4-3) ضمن الجولية الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث شهد اللقاء تسجيل "مو" هدفين لفريقه.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول لقاء ليستر سيتي يوم السبت المقبل ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي حيث ستكون هذه المباراة هيّ الأخيرة قبل التوقف الدولي قبل أن يستكمل الريدز مشواره المحلي بمواجهة نارية أمام غريمه مانشستر يونايتد في مباراة ستقام على ملعب "أولد ترافورد" في 20 من الشهر الجاري.