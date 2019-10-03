الليلة..انبي في الأسكندرية استعدادا لقاء سموحة

غادر فريق انبي القاهرة متوجها الى الأسكندرية للمبيت بها استعدادا للقاء سموحة غدا" الجمعة" بستاد الأسكندرية في الجولة الثالثة للدوري الممتاز. الجولة الثالثة للدوري الممتاز. كان الفريق البترولي قد تدرب بملعبه ببتروسبورت قبل التوجه الى الأسكندرية. التوجه الى الأسكندرية. يذكر ان انبي رصيده نقطة واحدة جمعها من لقاءين خسارة امام انبي بأربعة أهداف نظيفة والتعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما.

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