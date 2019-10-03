رئيس إتحاد الكرة الطائرة يجتمع مع المنتخب قبل مواجهة البرازيل

حرص أحمد عبد الدايم رئيس اتحاد الكرة الطائرة، علي الاجتماع للاعبي المنتخب الأول المشارك هذه الأيام بمنافسات بطولة كأس العالم، عقب المران الذي خاضه الفريق اليوم وقبل ٢٤ ساعة من مواجهة نظيره البرازيلي في الجولة الثالثة بمنافسات البطولة.

وأكد عبد الدايم في لقائه مع اللاعبين، على أن مصر تنتظر منهم الكثير خاصة وان الفوز في الجولتين السابقتين على كل من استراليا وايران بنتيجة ١/٣ فتح آفاق الأمل لدي جمهور الرياضة المصرية بصفة خاصة الكرة

الطائرة، وكذا لدي جميع المواطنين بأن منتخب مصر للطائرة قادر على تحقيق ما لم يحدث من قبل بالتواجد في مركز متقدم ببطولة العالم التي تضم افضل ١٢ منتخب على مستوى العالم.

وأشار الي ان النتائج الجيدة التي يحققها الفريق ستكون جرس إنذار للمنتخبات الأفريقية المشاركة بالتصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو والتي تستضيفها مصر خلال النصف الأول من يناير القادم، والتأكيد على أن

الكبوة التي مر بها الفريق ببطوله كأس الأمم الأفريقية الاخيرة بتونس كان لأسباب بعيدة عن المستوى الفني الحقيقي للفراعنة.

واختتم رئيس اتحاد الكرة الطائرة حديثه مع اللاعبين مؤكدا ان الاتحاد سيوفر لهم الإعداد القوى الذي يؤهلهم لتجاوز تصفيات أولمبياد طوكيو بنجاح.

وكان المنتخب الوطني للكرة الطائرة قد تدرب اليوم على فترتين، حيث كانت الأولى صباحا في صالة الأداء البدني والثانية كانت في ملعب البطولة، حيث ركز الهولندي جيدو المدير الفني لمنتخبنا الوطني على تحركات حائط الصد سواء فردي او ثنائي او ثلاثي وكذا تعامل ضربي الأطراف ومركز (٣) مع المواقف الصعبة أمام حائط صد مركب.