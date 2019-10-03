شاهد.. مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري الممتاز

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة الزمالك والمقاصة التي تنطلق في الثامنة مساء على استاد السلام، في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

يدخل الفريق الأبيض المباراة بهدف مواصلة مسيرة الانتصارات بعد الفوز الذى حققه على الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الأول بهدف نظيف، حيث طالب الصربى ميتشو لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة.

استعد الفريق الأبيض للمباراة جيدًا من خلال تدريباته بملعبه بمشاركة جميع اللاعبين، حيث ركز المدير الفنى فى التدريبات على الجوانب الخططية وكيفية مواجهة الفريق الفيومى، بعد

أن شاهد شريط فيديو للقاء الفريقين فى كأس مصر، الذى انتهى بفوز الزمالك وتأهله إلى نصف نهائى الكأس، وذلك لدراسة نقاط القوة والضعف فى فريق المقاصة.

يلعب «ميتشو» المباراة بخطة متوازنة تعتمد على السيطرة بشكل كبير على منتصف الملعب، مع استغلال الهجمات السريعة من الخلف للأمام عن طريق انطلاقات حمدى النقاز وشيكابالا من ناحية اليمين، وعبدالله جمعة وأشرف بن شرقى من ناحية الشمال، مع اختراقات فرجانى ساسى ويوسف أوباما من العمق.

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أما فريق مصر المقاصة، تحت قيادة مديره الفنى أحمد حسام ميدو، فإنه يسعى هو الآخر لتحقيق الفوز والثأر من خسارة الفريق فى مباراة الكأس حيث استعد الفريق الفيومى جيدًا للمباراة، وخاض الفريق مباراة ودية أمام عرب الرمل، فاز فيها 3/ 1، حيث أحرز الأهداف أحمد محسن وصلاح أمين وعبدالله مجدى.

يمتلك المقاصة ثلاث نقاط فى رصيده حتى الآن، بعد فوزه فى الجولة الأولى على أسوان بنتيجة 3/ 2، ومن المنتظر أن يدفع «ميدو» بتشكيل يضم أحمد عادل عبدالمنعم فى حراسة المرمى، وأمامه أحمد مودى - شريف حازم - عصام صبحى - أحمد محسن - صلاح ريكو - ميدو جابر - خالد أوتشو - محمد إبراهيم - موسيس - صلاح أمين.

شاهد مباراة الزمالك ومصر المقاصة :