بيراميدز يفوز على طنطا بثنائية في الدوري الممتاز

حقق بيراميدز الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد طنطا الرياضي، في إطار مباريات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

سجل أهداف المباراة لبيراميدز كل من إبراهيم حسن وعبدالله السعيد في الدقائق 2 و 29، بينما جاء هدف طنطا عن طريق عبد الرحمن الدح، في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 6 نقاط ليتصدر جدول الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن الأهلي، بينما تجمد رصيد طنطا عند 3 نقاط في

المركز السابع.

بدأت المباراة برغبة واضحة من لاعبي بيراميدز لإحراز هدف مبكر، وهو ما تمكن منه إبراهيم حسن في الدقيقة الثانية بعد استلامه كرة أمامية من عبدالله السعيد، ليسدد أرضية فشل حارس مرمى طنطا في إبعادها.

وبعد الهدف واصل بيراميدز ضغطه واستحواذه على الكرة من أجل تعزيز الهدف، وسط تراجع من لاعبي طنطا، الذين حاولوا الاعتماد على الهجمات المرتدة.

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وفي الدقيقة 29 لعب السوري عمر العيوني

تمريرة إلى عبدالله السعيد، ليسددها الأخير بشكل رائع محرزاً ثاني الأهداف.

ونال الهدف الثاني من معنويات لاعبي طنطا، وواصل بيراميدز الاستحواذ على الكرة، وأهدر عدة فرص لزيادة الأهداف، مستغلاً تراجع طنطا الدفاعي خوفًا من زيادة النتيجة.

وفي الشوط الثاني هدأت المباراة بشكل كبير من الطرفين، حيث فضل لاعبو بيراميدز عدم استنزاف جهودهم بعد التقدم بفارق هدفين، بينما كان واضحًا على لاعبي طنطا يأسهم من فارق الإمكانيات.

وفي الدقيقة 89 أحرز عبد الرحمن لاعب طنطا أول أهداف الفريق من ركلة جزاء، لتتقلص النتيجة ولكن الوقت لم يمهل أبناء السيد البدوي للبحث عن هدف التعادل، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفوز بيراميدز.