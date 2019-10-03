إستبعاد أزارو وبوطيب من قائمة المنتخب المغرب استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن وحيد خاليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر أكتوبر، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وشهدت القائمة غياب كل من وليد أزارو وخالد بوطيب مهاجمي الأهلي والزمالك على الترتيب، بالإضافة لإستمرار غياب عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصرغم التقارير التي أشارت لانضمامه في

معسكر أكتوبر، نظير التزامه الصمت بشأن أسباب خروجه من المعسكر الذي سبق انطلاق أمم إفريقيا 2019.

وجاءت القائمة المنتخب المغربي كالتالي:

منير لمحمدي ، ياسين بونو، أنس الزنيتي ، هشام المجهد، يونس عبد الحميد، رومان سايس،

عصام شباك، كيفن مالكويت، جواد ياميق، زهير فضال،أشرف حكيمي، نصير مزراوي، حمزة منديل، أمل الله سليم، سفيان أمرابط ،المهدي بوربيعة ،أحمد المسعودي، فيصل فجر، عادل تاعرابت، رشيد عليوي، نورالدين أمرابط ، إسماعيل لحداد، يوسف النصيري،أمين حارث ، أسامة الإدريسي، حكيم زياش .

ويخوض منتخب المغرب مباراتين وديتين أمام ليبيا والجابون يومي 11 و15 أكتوبر، استعدادا لانطلاق تصفيات أمم إفريقيا.