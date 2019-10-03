وزير الرياضة: كامل الدعم لاتحاد اليد لاستضافة كأس العالم 2021

شهد الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة ، المؤتمر الصحفى الخاص بوضع حجر الاساس للمقر الجديد للاتحاد المصرى لكرة اليد وإحدى الصالات المغطاة الدولية الجديدة التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم للرجال لكرة اليد 2021 ، وذلك اليوم الخميس الموافق 3 اكتوبر ، بمدينة ٦ أكتوبر.

حضر المؤتمر الصحفي ، الدكتور حسن مصطفى- رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، منصورو أريمو -رئيس الإتحاد الأفريقى لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، واعضاء مجلس ادارة الاتحاد ، وعددا من كبار الشخصيات، ولفيف من الاعلاميين والصحفيين.

وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة :" القيادة السياسية تهتم جدا بالرياضة والمنشآت الرياضية وان تكون تلك المنشآت على أفضل مستوى ووفقا للمواصفات العالمية لما يليق باسم مصر، والدعم من القيادة السياسية مستمر ومتواصل لدفع الرياضة للامام".

تابع "صبحي" : "كامل الدعم للاتحاد المصري لكرة اليد، والذى سجل العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة، فالمنتخبات الوطنية حققت

العديد من الإنجازات على المستوى القاري والعالمي نفخر بها جميعاً، وتدشين مقر الاتحاد المصري لكرة اليد الجديد والصالة المغطاة خطوة إيجابية وداعمة للاتحاد المصري لكرة اليد والمنتخبات الوطنية".

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن المقر الجديد صرحاً رياضيا كبيرا وتقديراً من الدولة المصرية لإنجازات الاتحاد المصري لكرة اليد، مبيناً أن تدشين الصالة المغطاة الدولية بالمقر الجديد للاتحاد إضافة قوية للمنشآت المستضيفة لكأس العالم لكرة اليد بمصر، والتى تقام خلال شهر يناير 2021.

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ومن جانبه، قال الكتور حسن مصطفى - رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد : " ان من عظمة مصر استضافة البطولة القادمة بمفردها فى الوقت الذى تستضيف فيه ٣ دول البطولة التالية وهذا يدل على ان مصر كبيرة امام العالم اجمع، موجها الشكر الى الحكومة المصرية ووزير الشباب والرياضة على

جهده الكبير منذ توليه المهمة".

وفي كلمته ، قال منصورو اريمو - رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد : " سعيد جدا بالتواجد معكم وبينكم ، وأقدم التحية لمصر لاهتمامها الكبير بلعبة كرة اليد ، فالاتحاد المصري لكرة اليد لديه خطة واستراتيجية واضحة تجاه كرة اليد المصرية ، كما أقدم لكم بكل فخر التحية لمنتخب مصر للرجال والناشئين لإنجازاتهم الرائعة خلال الفترة السابقة، فمصر مثال حي للرياضة الجيدة وهذا الصرح ألدي أمامنا اليوم هو انعكاس لاهتمام الدولة بالرياضة".

واستعرض المهندس هشام نصر كافة تفاصيل المشروع الجديد والذي يشمل الصالة المغطاة المقر الرئيسى للاتحاد المصرى لكرة اليد ومقر اكاديمية الاتحاد الافريقى لكرة اليد و مكتب للاتحاد الدولي، وتضم الصالة المغطاه الدولية الجديدة المجهزة باحدث التجهيزات، مقصورة كبار الزوار وقاعة لاقامة المؤتمرات الصحفية ومقصورة للاعلاميين وكبائن للتعليق، وعدد 4500 مقعد للمتفرجين، وشاشة عرض فيديو، وغرف اللاعبين، وصالة تدريب وتسخين و نادى صحى للمنتخبات و جمانيزوم كامل، وقاعات اجتماعات للدارسين وغرف اقامة واعاشة على اعلى مستوى.

كما استعرض المهندس هشام نصر تجهيزات الصالة أيضاً احدث انظمة للصوت واحدث وسائل الاضاءة العالمية ونظام البوابات الالكترونية، وتتوفر كافة خدمات الجمهور من مطاعم وحمامات على اعلى مستوى.