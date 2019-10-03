وزير الشباب والرياضة في جولة بفرع النادى"the club " بمدينة 6 أكتوبر

قام الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، اليوم الخميس الموافق ٣ أكتوبر ، بجولة تفقدية مستعرضا خلالها كافة أرجاء وامكانات فرع "النادي"، بمدينة 6 أكتوبر، بصحبة السادة الإعلاميين والصحفيين.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن فكرة ” النادي” ترتكز على تقديم خدمات رياضية واجتماعية تستقطب كل شرائح المجتمع، مبينا أن النادي منتج

بمفهوم اقتصادي ويدار بالمفاهيم الحديثة في الإدارة الرياضية

أشار الدكتور أشرف صبحي أن القطاع الخاص يشارك في إدارة "النادي" من الجانب التسويقي وبيع العضويات باحترافية كبيرة، مبيناً انه سيتم الانتهاء من المشروع في نوفمبر المقبل.

أكد وزير الشباب والرياضة أن "النادي "

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سيخدم قطاعا عريضا من المصريين خاصة ساكني مدينة السادس من أكتوبر، موضحاً أن "النادي" سيدعم المشروع القومي للاسكواش، والذي سيستوعب منشآته هذا المشروع الكبير.

يذكر أن النادي يضم مجمع مطاعم، مبني اجتماعيا، مجمع الاسكواش الذي يحتوي علي ٥ ملاعب للاسكواش، حمام السباحة الأوليمبي ، ٤ ملاعب متعددة الأغراض بالاضافة الي ٥ ملاعب خماسية، ومنطقة المحلات الخارجية والبنوك بالإضافة إلي صالة جمباز دولية، ومنطقة مسارح فنية، وتراك المشي.