خوفا من مصيرأشرف بن شرقي.. لاعب الوداد المغربي يرفض عرض الهلال

كشف النجم المغربي وليد الكرتي لاعب وسط نادي الوداد البيضاوي، حقيقة عرض الهلال المقدم له للانتقال إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال وليد الكرتي فى تصريحات صحفية أنه مستمر حاليًا مع الوداد،

ويفكر فقط في مباريات فريقه القادمة، موضحًا أنه لم يصل له أي عرض رسمي من الهلال حتى الآن.

وأضاف الكرتي صاحب الـ 25 عاما، أن

طموحه في الفترة القادمة اللعب في أوروبا، خاصة انه لازال شابًا، كما رحب باهتمام الهلال به.

وكان وليد الكرتي صرح خلال حديثه إلى تجربة أشرف بن شرقي مع الهلال، حيث قال:"بن شرقي انتقل من الوداد للهلال ولم يحظى بفرصة المشاركة وفسخ عقده ورحل سريعًا".